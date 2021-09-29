Бывшей солистке группы «Ленинград» требуется операция за 10 миллионов рублей

По словам Бондарчук, Галину пытались лечить лекарствами, но сейчас спасти её может только пересадка печени. На донорский орган и саму операцию требуется 10 миллионов рублей. Светлана сообщила, что пока собрали чуть меньше полутора миллионов.

Куваеву поддерживают коллеги по сцене, которые проводят концерты, сборы от которых идут в фонд лечения. Также они собирают средства в социальных сетях.

Болезнь Вильсона-Коновалова является наследственным заболеванием. Она выражается в том, что печень человека не может выводить из организма медь, которая накапливается в организме и приводит к разрушению других органов.

Как пишет «Московский комсомолец», Куваева была солисткой в «Ленинграде» с 2005 по 2007 годы. После ухода из группы она выступала со своим джазовым коллективом FRI’ZZ и преподавала эстрадно-джазовый вокал.

В качестве педагога по вокалу Галина помогла многим музыкантам занять место в шоу-бизнесе.