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29сентября
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Бывшей солистке группы «Ленинград» требуется операция за 10 миллионов рублей

Галине Куваевой необходима срочная пересадка печени

Бывшей солистке группы «Ленинград» требуется операция за 10 миллионов рублей
Фото: click-or-die.ru

У бывшей солистки группы «Ленинград» Галины Куваевой диагностировали болезнь Вильсона-Коновалова. Артистке требуется срочная пересадка печени. Об этом рассказала на своей странице в Instagram Светлана Бондарчук, сообщает «Пятый канал».

По словам Бондарчук, Галину пытались лечить лекарствами, но сейчас спасти её может только пересадка печени. На донорский орган и саму операцию требуется 10 миллионов рублей. Светлана сообщила, что пока собрали чуть меньше полутора миллионов.

Куваеву поддерживают коллеги по сцене, которые проводят концерты, сборы от которых идут в фонд лечения. Также они собирают средства в социальных сетях.

Болезнь Вильсона-Коновалова является наследственным заболеванием. Она выражается в том, что печень человека не может выводить из организма медь, которая накапливается в организме и приводит к разрушению других органов.

Как пишет «Московский комсомолец», Куваева была солисткой в «Ленинграде» с 2005 по 2007 годы. После ухода из группы она выступала со своим джазовым коллективом FRI’ZZ и преподавала эстрадно-джазовый вокал.

В качестве педагога по вокалу Галина помогла многим музыкантам занять место в шоу-бизнесе.

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#здоровье #шоу-бизнес

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