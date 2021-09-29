В Благовещенске открыли самый большой стадион в области

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Сегодня в Благовещенске прошло открытие самого большого стадиона в Приамурье, который принадлежит школе № 13. Здесь прошли малые Олимпийские игры между учениками школ микрорайона, сообщает пресс-служба мэрии.

Ученики четырёх школ играли в футбол и волейбол, а ребята с ограниченными возможностями здоровья участвовали в «Весёлых стартах». На обновлённом стадионе теперь есть современные футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки, хоккейная коробка, 100-метровая беговая дорожка, зона для прыжков в длину и сдачи норм ГТО, площадка с тренажерами. Обещают поставить и объекты, приспособленные для занятий спортом людям с ограниченными возможностями. Спортивную площадку огородили, также здесь установили камеры видеонаблюдения. На стадионе будут заниматься не только школьники, но и горожане.

— При строительстве подобных объектов мы учитываем все нюансы и используем комплексный подход. Так, работы проводятся с устройством всех коммуникаций, включая водоотведение, а сами стадионы становятся многофункциональными, то есть имеют площадки для занятий сразу несколькими видами спорта. Стадион в 13 школе позволит детям более полноценно заниматься физической культурой, – сказал мэр Благовещенска Олег Имамеев.