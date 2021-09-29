В Амурской области из-за ливней частично разрушился мост
Передвигаться по сооружению приходится пешком
В Ромненском районе на 21 километре дороги Ромны – Смоляное поврежден мост. Как сообщает пресс-служба регионального минтранса, из-за проливных ливней и подъёма воды в реке Горбыль частично разрушились конструктивные элементы сооружения.
Пассажиров автобусов, в том числе и школьных, теперь высаживают перед въездом на мост – преодолевать сооружение приходится пешком. Остальной транспорт едет в соответствии с установленными знаками проезда.
Уже заканчивается подготовка к восстановительным работам, готова техническая документация. В ближайшее время минтранс планирует заключить контракт, и дорожники приступят к восстановлению.
Просмотров всего: 270
#происшествия #строительство #транспорт