В Амурской области из-за ливней частично разрушился мост

Фото: пресс-служба минтранса Амурской области

В Ромненском районе на 21 километре дороги Ромны – Смоляное поврежден мост. Как сообщает пресс-служба регионального минтранса, из-за проливных ливней и подъёма воды в реке Горбыль частично разрушились конструктивные элементы сооружения.

Пассажиров автобусов, в том числе и школьных, теперь высаживают перед въездом на мост – преодолевать сооружение приходится пешком. Остальной транспорт едет в соответствии с установленными знаками проезда.

Уже заканчивается подготовка к восстановительным работам, готова техническая документация. В ближайшее время минтранс планирует заключить контракт, и дорожники приступят к восстановлению.