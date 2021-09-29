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29сентября
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сегодня, 14:41 0

В Амурской области из-за ливней частично разрушился мост

Передвигаться по сооружению приходится пешком

В Амурской области из-за ливней частично разрушился мост
Фото: пресс-служба минтранса Амурской области

В Ромненском районе на 21 километре дороги Ромны – Смоляное поврежден мост. Как сообщает пресс-служба регионального минтранса, из-за проливных ливней и подъёма воды в реке Горбыль частично разрушились конструктивные элементы сооружения.

Пассажиров автобусов, в том числе и школьных, теперь высаживают перед въездом на мост – преодолевать сооружение приходится пешком. Остальной транспорт едет в соответствии с установленными знаками проезда.

Уже заканчивается подготовка к восстановительным работам, готова техническая документация. В ближайшее время минтранс планирует заключить контракт, и дорожники приступят к восстановлению.

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#происшествия #строительство #транспорт

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