Татьяна Лазарева раскрыла причину развода с Михаилом Шацем

Татьяна Лазарева и Михаил Шац около 20 лет прожили в браке. Ходили слухи о том, что причиной их развода стала якобы неверность артиста. Сам Шац рассказывал, что они с супругой приняли решение жить отдельно, потому что у них настал такой период. Но вскоре телеведущая неожиданно сообщила, что они развелись.

В новом выпуске своего шоу Татьяна призналась, что расставание произошло по её вине. По словам Лазаревой, у неё всегда было нестабильное настроение, из-за чего она подсела на антидепрессанты. Через пару месяцев лечения она решила отказаться от терапии и через два месяца развелась с мужем.

Как сообщает «Пятый канал», именно психотропные препараты могли стать причиной, по которой супруги не сумели наладить свои отношения. Лазарева рассказывала, что ходила на консультации к психотерапевту, что помогло лишь на время решить проблему. Со временем Татьяна поняла, что может всё преодолеть без врачей и химии.

Несмотря ни на что, телеведущая благодарна мужу за прожитые вместе годы. Ради общих детей Лазарева и Шац сумели сохранить хорошие отношения.