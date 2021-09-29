Столица Приморья ушла под воду – город накрыл циклон

В среду, 29 сентября, Владивосток накрыл циклон, пришедший с Японского моря. С утра начались сильные дожди, из-за которых город ушел под воду.

Жители города делятся в социальных сетях фотографиями и видео с затопленными улицами, плавающими машинами и попытками передвигаться по пояс в потоке воды.

Ливневая канализация не справляется с таким циклоном, из-за чего вода заходит в подземные переходы, подвалы и на первые этажи зданий.

При этом остров Русский и пригород не ощутили столь большой поток воды.

Все службы жизнеобеспечения города приведены в состояние повышенной готовности на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, сообщает мэрия Владивостока.

Напомним, что в конце 2020 года на Приморье обрушился ледяной циклон, такой аномальной погоды не наблюдалось 30 лет.

https://www.instagram.com/p/CUZJgdkIxuD/