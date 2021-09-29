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29сентября
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сегодня, 16:21 1

Количество кибератак на информационные ресурсы Дальнего Востока за год увеличилось вдвое

Об этом рассказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев

Количество кибератак на информационные ресурсы Дальнего Востока за год увеличилось вдвое
Фото: pexels.com

За год удвоилось количество кибератак на информационные ресурсы Дальнего Востока. Большой интерес представляют предприятия оборонно-промышленного комплекса, образования и здравоохранения, сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева.

— В 2020 году и первом полугодии текущего года в округе выявлено 8 тысяч фактов негативного воздействия на информационные системы органов государственной власти. За последний год двукратно увеличилось число компьютерных атак, в том числе на информационную инфраструктуру предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций науки, образования и здравоохранения, – сказал он на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.

Также Патрушев уточнил, что киберпреступники и иностранные спецслужбы ищут уязвимые места у информационной инфраструктуры, чтобы получить доступ к охраняемым ресурсам и оказать на них воздействие.

При этом количество нарушений, которые могут привести к утечке информации, утроилось. Чаще всего это связано с небрежным отношением владельцев IT-ресурсов к защите информации.

— Зачастую уязвимость информационной инфраструктуры обусловлена несоблюдением обязательного категорирования объектов критической информационной инфраструктуры, отсутствием подключения к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, – отметил секретарь Совбеза.

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#Дальний Восток #технологии #интернет

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Комментарии
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  • Ненавижу

    Ненавижу "ЕР"
    6 часов назад

    А где новость о том, что Прокуратура вынесла в отношении мэра Благовещенска представление в связи с состоянием дорог в городе?

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