Количество кибератак на информационные ресурсы Дальнего Востока за год увеличилось вдвое

— В 2020 году и первом полугодии текущего года в округе выявлено 8 тысяч фактов негативного воздействия на информационные системы органов государственной власти. За последний год двукратно увеличилось число компьютерных атак, в том числе на информационную инфраструктуру предприятий оборонно-промышленного комплекса, организаций науки, образования и здравоохранения, – сказал он на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в Дальневосточном федеральном округе.

Также Патрушев уточнил, что киберпреступники и иностранные спецслужбы ищут уязвимые места у информационной инфраструктуры, чтобы получить доступ к охраняемым ресурсам и оказать на них воздействие.

При этом количество нарушений, которые могут привести к утечке информации, утроилось. Чаще всего это связано с небрежным отношением владельцев IT-ресурсов к защите информации.

— Зачастую уязвимость информационной инфраструктуры обусловлена несоблюдением обязательного категорирования объектов критической информационной инфраструктуры, отсутствием подключения к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, – отметил секретарь Совбеза.