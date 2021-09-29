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29сентября
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Преподаватель Амурского кадетского корпуса борется за победу в конкурсе «Педагог-психолог России–2021»

Наталья Ковалёва участвует в финале

Преподаватель Амурского кадетского корпуса борется за победу в конкурсе «Педагог-психолог России–2021»
Фото: пресс-служба министерства образования и науки Амурской области

Педагог Амурского кадетского корпуса Наталья Ковалёва участвует в финале конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России–2021».

Конкурсные испытания проводятся в дистанционном формате и включают два тура: экспертный и суперфинал. Имя победителя будет названо на торжественной церемонии закрытия конкурса 4 октября. Путёвку в финал конкурса профессионального мастерства Наталья Ковалёва получила благодаря победе в конкурсе «Воспитать человека» в номинации «Педагог-психолог».

Наталья Андреевна признана лучшим педагогом-психологом Амурской области этого года. Она мама троих детей, имеет музыкальное образование по классу «фортепиано», увлекается рукоделием, садоводством, походами, рыбалкой, настольным играми, чтением книг, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Амурской области.

Справка АИ

Всероссийский конкурс «Педагог-психолог России–2021» проводится в целях повышения профессионального уровня и наиболее полной реализации творческого потенциала психологов сферы образования, повышения престижа психологической службы в системе образования Российской Федерации. Учредитель конкурса – Минпросвещения России, общероссийская общественная организация «Федерация психологов образования России», оператор – Центр защиты прав и интересов детей.

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#конкурсы #образование

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Комментарии
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  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    7 часов назад

    "Она мама троих детей, имеет музыкальное образование по классу «фортепиано», увлекается рукоделием, садоводством, походами, рыбалкой, настольным играми, чтением книг,- швой парень...

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