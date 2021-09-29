В Хабаровском крае установили крест на месте катастрофы Ан-26
Знак в память о погибших воздвигли спасатели
На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае установили памятный крест. Как сообщает краевое управление МЧС России, к подножию креста сложили фрагменты самолёта и спасательные жилеты.
В понедельник, 27 сентября, на месте катастрофы завершились спасательные работы. Специалисты расчистили место под вертолётную площадку и обеспечили доступ к обломкам самолёта.
Напомним, самолёт Ан-26 потерпел крушение в среду, 22 сентября. Погибли шесть членов экипажа. Предварительной причиной авиакатастрофы называют ошибку пилотов.
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