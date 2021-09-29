В Хабаровском крае установили крест на месте катастрофы Ан-26

Фото: www.instagram.com/mchs_khv/

На месте крушения Ан-26 в Хабаровском крае установили памятный крест. Как сообщает краевое управление МЧС России, к подножию креста сложили фрагменты самолёта и спасательные жилеты.

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#происшествия #транспорт

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Mr. Mustard