Николай Патрушев требует усилить внедрение российских программ в органах власти на ДВ

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Об этом Патрушев сказал на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Дальнем Востоке. Он отметил, что в России зависимость IT-отрасли от импортных комплектующих и программного обеспечения снижается медленно. Влияет на это постоянное нарушение сроков по импортозамещению.

— Выявляются случаи невыполнения региональными и местными органами власти и подведомственными им организациями требований по применению российских цифровых технологий, – сказал Патрушев.

Он считает, что необходимо усилить работу по развитию отечественной электронной компонентной базы и внедрению российского софта.