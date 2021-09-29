Николай Патрушев требует усилить внедрение российских программ в органах власти на ДВ
Имеют место постоянные нарушения сроков
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев требует активизировать внедрение отечественного софта в информационных системах органов власти на Дальнем Востоке, сообщает «Интерфакс».
Об этом Патрушев сказал на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Дальнем Востоке. Он отметил, что в России зависимость IT-отрасли от импортных комплектующих и программного обеспечения снижается медленно. Влияет на это постоянное нарушение сроков по импортозамещению.
— Выявляются случаи невыполнения региональными и местными органами власти и подведомственными им организациями требований по применению российских цифровых технологий, – сказал Патрушев.
Он считает, что необходимо усилить работу по развитию отечественной электронной компонентной базы и внедрению российского софта.
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