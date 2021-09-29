Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 15:34 0

Николай Патрушев требует усилить внедрение российских программ в органах власти на ДВ

Имеют место постоянные нарушения сроков

Николай Патрушев требует усилить внедрение российских программ в органах власти на ДВ
Фото: pixabay.com

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев требует активизировать внедрение отечественного софта в информационных системах органов власти на Дальнем Востоке, сообщает «Интерфакс».

Об этом Патрушев сказал на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности на Дальнем Востоке. Он отметил, что в России зависимость IT-отрасли от импортных комплектующих и программного обеспечения снижается медленно. Влияет на это постоянное нарушение сроков по импортозамещению.

— Выявляются случаи невыполнения региональными и местными органами власти и подведомственными им организациями требований по применению российских цифровых технологий, – сказал Патрушев.

Он считает, что необходимо усилить работу по развитию отечественной электронной компонентной базы и внедрению российского софта.

Просмотров всего: 43

#Дальний Восток #интернет #российская власть

распечатать


Происшествия 1

Во Владивостоке нашли лом из обеднённого урана-238
Культура

В «длинный список» литературной премии имени Арсеньева вошла книга амурских авторов
В России и мире

Слава Марлоу подтвердил отношения с блогером Кариной Карамбейби
Власть 1

Новые российские законы: общедоступное телевидение, выплаты на детей и передача данных о звонках Роскомнадзору
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь