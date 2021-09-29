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Житель Тынды обматерил работников Дома культуры
Мужчину оштрафовали за оскорбления
Фото: pixabay.com
Жителя города Тынды районный суд признал виновным в административном правонарушении. Мужчина пришел в городской дворец культуры «Русь» и обматерил за требование надеть маску сначала сотрудника, а после и руководство ГДК, которое взывало его к порядку.
Тындинский суд после рассмотрения дела принял решение о признании дебошира виновным и назначил ему наказание в виде штрафа.
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