В октябре спортивные мероприятия в Амурской области пройдут с новыми противоковидными мерами

В Приамурье пройдут запланированные на октябрь спортивные мероприятия. Их проведение согласовано амурским Роспотребнадзором при условии строгого соблюдения всех мер профилактики распространения COVID-19, сообщает региональный минспорт.

При этом отмечается, что по сравнению с прошлым годом требования к проведению мероприятий ужесточились. Теперь, помимо отсутствия зрителей, обязательной термометрии, дезинфекции и соблюдении масочного режима, совершеннолетние участники соревнований и сопровождающие должны предъявить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции либо результат ПЦР-теста. Спортсменам младшего возраста необходимо предоставить карантинную справку об отсутствии контакта с заболевшими COVID-19. Также пока остается под запретом проведение церемоний открытия и закрытия.

— Пока мы не говорим о полном снятии ограничений. Сейчас мы будем действовать исходя из того, что происходит здесь и сейчас. В том случае, если заболеваемость возрастет или при проведении соревнований будут допускаться нарушения противоэпидемических мер, нам придется снова приостановить их проведение, – пояснил министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.