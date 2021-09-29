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29сентября
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В октябре спортивные мероприятия в Амурской области пройдут с новыми противоковидными мерами

Роспотребнадзор согласовал проведение спортивных мероприятий на ближайший месяц

В октябре спортивные мероприятия в Амурской области пройдут с новыми противоковидными мерами
Фото: pixabay.com

В Приамурье пройдут запланированные на октябрь спортивные мероприятия. Их проведение согласовано амурским Роспотребнадзором при условии строгого соблюдения всех мер профилактики распространения COVID-19, сообщает региональный минспорт.

При этом отмечается, что по сравнению с прошлым годом требования к проведению мероприятий ужесточились. Теперь, помимо отсутствия зрителей, обязательной термометрии, дезинфекции и соблюдении масочного режима, совершеннолетние участники соревнований и сопровождающие должны предъявить сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции либо результат ПЦР-теста. Спортсменам младшего возраста необходимо предоставить карантинную справку об отсутствии контакта с заболевшими COVID-19. Также пока остается под запретом проведение церемоний открытия и закрытия.

— Пока мы не говорим о полном снятии ограничений. Сейчас мы будем действовать исходя из того, что происходит здесь и сейчас. В том случае, если заболеваемость возрастет или при проведении соревнований будут допускаться нарушения противоэпидемических мер, нам придется снова приостановить их проведение, – пояснил министр по физической культуре и спорту Амурской области Дмитрий Кутека.

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#COVID 19 #здоровье #спорт

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