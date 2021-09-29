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29сентября
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сегодня, 14:36 1

Пациенты и медики жалуются на отсутствие ремонта в Бурейской больнице

В коридорах и палатах хирургического отделения протекает крыша

Пациенты и медики жалуются на отсутствие ремонта в Бурейской больнице
Фото: очевидцев

В редакцию Амур.инфо поступило обращение от жителей посёлка Новобурейский с жалобой на отсутствие ремонта в хирургическом отделении центральной районной больницы.

«Вот так существует ГБУЗ АО "Бурейская больница", хирургическое отделение. В таких условиях работает медицинский персонал и находятся на лечении пациенты после операций», – говорится в кратком сообщении, присланном в редакцию. К сообщению приложены фотографии палат и коридоров больницы, на которых видны вёдра и тазы, куда капает вода с протекающего потолка. Из телефонного разговора с обратившимися в редакцию жителями посёлка корреспондент Амур.инфо узнала, что ремонт в больнице не производили лет пять или шесть, а окна такие старые, что их страшно открыть.

На основе полученного обращения редакция Амур.инфо сделала запрос в министерство здравоохранения Амурской области по поводу планируемого ремонта в Бурейской больнице. Ответ сотрудников министерства будет опубликован в ближайшее время.

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#здоровье #медицина #строительство

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  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    50 минут назад

    Слава партии хули

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