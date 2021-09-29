Иосиф Пригожин вызвал на поединок Сергея Шнурова

Конфликт между Пригожиным и Шнуровым начался в 2020 году, когда бывший лидер группы «Ленинград» негативно высказался о Валерии и её муже из-за жалоб на финансовые трудности во время пандемии. В ответ на скандального исполнителя обрушился поток критики со стороны звёздной пары, а также их поклонников.

Все уже стали забывать об этом конфликте, но на днях Пригожин опубликовал в своём Instagram видео, в котором неожиданно вызвал Шнурова на бой. Он напомнил музыканту о его желании встретиться на ринге и заявил, что принимает этот вызов. По словам продюсера, за Валерию он «порвет на куски».

Сергей Шнуров пока не ответил на вызов Пригожина. Подписчики продюсера неоднозначно отреагировали на его заявление. Многие назвали поведение Иосифа «мальчишеским». Они не понимают, зачем нужно было снова вспоминать эту историю.

Бывший лидер «Ленинграда» успел нажить себе немало врагов в мире шоу-бизнеса из-за своих едких стихотворений, которые он публикует в Сети. Хейтеры давно обвиняют музыканта в желании попиариться на скандалах.