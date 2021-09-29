Через Благовещенск в Китай с начала года вывезли почти две тонны бивней мамонта

Фото: архив Благовещенской таможни

С начала года через Благовещенск из России в Китай вывезли 1 743 килограмма бивней мамонта, сообщает амурское управление Россельхознадзора. Кроме того, в Поднебесную отправили почти 18 тонн мёда. Уточняется, что это официальные поставки – с оформленными по всем законам документами.

При этом таможенники продолжают бороться с незаконным оборотом бивней. Так, в 2019 году на трассе «Лена» по дороге из Якутска в Благовещенск изъяли 19 фрагментов. А в марте 2018 года в палеонтологический музей таможенники передали изъятых останков древних животных на два миллиона рублей.

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#животные #экономика

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