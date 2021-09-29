Благовещенский ОКЦ объявил сбор в помощь животным

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В социальных сетях сотрудники Общественно-культурного центра объявили сбор в помощь бездомным животным. В период до 15 октября на вахту ОКЦ (вход со стороны улицы Кузнечной) можно принести корма и препараты от паразитов.

Как рассказала руководитель ОКЦ Надежда Багрова, приносить можно сухие и влажные корма для кошек и собак, а также крупы.

— Если много соберём, развезем по нескольким приютам для животных, – пояснила она.