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29сентября
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сегодня, 13:55 6

Благовещенский ОКЦ объявил сбор в помощь животным

Неравнодушные амурчане могут принести корма и лекарства для бездомных собак и котов

Благовещенский ОКЦ объявил сбор в помощь животным
Фото: pixabay.com

В социальных сетях сотрудники Общественно-культурного центра объявили сбор в помощь бездомным животным. В период до 15 октября на вахту ОКЦ (вход со стороны улицы Кузнечной) можно принести корма и препараты от паразитов.

Как рассказала руководитель ОКЦ Надежда Багрова, приносить можно сухие и влажные корма для кошек и собак, а также крупы.

— Если много соберём, развезем по нескольким приютам для животных, – пояснила она.

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#животные

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    1 час назад

    Я не понесу ничего. У меня охота отпала.

    Купил я недавно копчёную курицу в Самбери, а она оказалась с "душком", вынес я её собакам бездомным, так меня #яжематери и #яжебабушки чуть не грохнули вместе с собачками.

    Спасло то, что я волшебные слова произнёс: "Пошли на h@й"

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    1 час назад

    Подаааайте для бедных поросят

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    Завалим ОКЦ пищевыми отходами и просрочкой! )))

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    1 час назад

    "Если много соберём,"

    А если мало? Викинем? ;)

    "развезем по нескольким приютам для животных"

    Если животные содержатся в приюте, то они уже не бездомные.

  • елиза

    елиза
    55 минут назад

    Приют - это НЕ ДОМ, а временная передержка для животных

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    50 минут назад

    а так же это один из способов отмыть из бюджета более 30 лимонов и никто пока не сел

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