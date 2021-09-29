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29сентября
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сегодня, 13:25 0

В Амурской области задержан подозреваемый в угоне автомобиля

Увидев открытую машину, злоумышленник решил ей воспользоваться

В Амурской области задержан подозреваемый в угоне автомобиля
Фото: управление МВД по Амурской области

Сообщение об угоне автомобиля на трассе в Магдагачинском районе поступило в дежурную часть местного отдела полиции от владельца машины, который выполнял на этом участке дорожные работы.

Через несколько километров инспекторы обнаружили угнанный автомобиль, который был брошен после столкновения с другим транспортом, припаркованным на обочине.

После этого инспекторы ДПС задержали злоумышленника – им оказался ранее судимый гражданин 1981 года рождения, родом из ближнего зарубежья. Автомобилем он управлял в состоянии алкогольного опьянения.

По его словам, намереваясь попасть в город Читу, он обнаружил на трассе открытый автомобиль и решил им воспользоваться. Через несколько километров он не справился с управлением и повредил угнанный автомобиль.

В отношении правонарушителя составлены административные протоколы по двум статьям, возбуждено уголовное дело по факту угона. Он арестован на 10 суток, сообщает пресс-служба управления МВД по Амурской области.

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#ДТП #криминал #происшествия

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