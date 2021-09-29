Американского рэпера R.Kelly признали виновным в сексуальном насилии и торговле людьми

Дело Ар Келли стало одним из самых громких судебных процессов в музыкальной индустрии.

Музыкант получил мировую известность после выхода песни «I believe I can fly». Два года назад обладатель трех премий Grаmmу был арестован. Обвинения против исполнителя содержали 13 пунктов, в том числе — детскую порнографию и растление несовершеннолетних. Теперь певцу грозит минимум 10 лет тюрьмы, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Как пишут Vesti.ru, в насилии над несовершеннолетними Келли подозревают уже давно. Ещё в 2002 году в Сети появилось видео, на котором артист занимался сексом с 14-летней девочкой. Певца обвинили в детской порнографии, но его адвокаты сумели добиться оправдания звезды в суде.

В 2018 году сразу несколько девушек не подали на музыканта в суд, а через год ещё семь женщин обвинили Келли в растлении и насилии. В суде против артиста было выдвинуто более десятка шокирующих обвинений. Около 50 потерпевших и свидетелей рассказали о тёмной стороне исполнителя.

Сам Келли отрицает свою вину. Его адвокат намерен обжаловать решение суда.