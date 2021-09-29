Во Владивостоке нашли лом из обеднённого урана-238

Фото: dvtu.customs.gov.ru

Сотрудники таможни во Владивостоке нашли в грузовике с чёрным ломом предмет, который оказался радиационно опасным. Его должны были отправить на экспорт, сообщает Дальневосточное таможенное управление.

Известно, что его обнаружили в морском пункте пропуска. Вес предмета цилиндрической формы равен почти 16 килограммам. Уровень его излучения превышал естественный фон более чем в 200 раз. Оказалось, что найденный предмет сделан из обеднённого урана-238. Его передали в специализированную организацию для захоронения.

Отмечается, что за три года это седьмой подобный случай во Владивостоке.