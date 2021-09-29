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29сентября
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сегодня, 13:12 1

Во Владивостоке нашли лом из обеднённого урана-238

Это один из самых опасных металлов

Во Владивостоке нашли лом из обеднённого урана-238
Фото: dvtu.customs.gov.ru

Сотрудники таможни во Владивостоке нашли в грузовике с чёрным ломом предмет, который оказался радиационно опасным. Его должны были отправить на экспорт, сообщает Дальневосточное таможенное управление.

Известно, что его обнаружили в морском пункте пропуска. Вес предмета цилиндрической формы равен почти 16 килограммам. Уровень его излучения превышал естественный фон более чем в 200 раз. Оказалось, что найденный предмет сделан из обеднённого урана-238. Его передали в специализированную организацию для захоронения.

Отмечается, что за три года это седьмой подобный случай во Владивостоке.

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#Дальний Восток #происшествия #таможня

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Комментарии
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  • PIRAT1972

    PIRAT1972
    36 минут назад

    А сколько еще не нашли?!

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