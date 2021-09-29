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29сентября
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сегодня, 12:50 3

Благовещенских студенток зовут работать в сферу интим-услуг

Навязчивые рекрутеры с самодельными визитками появились у общежитий областного центра

Благовещенских студенток зовут работать в сферу интим-услуг
Фото: pixabay.com

В социальных сетях Благовещенска появилась информация о том, что неизвестные люди пытаются активно рекрутировать благовещенских студенток в сферу интим-услуг.

В частности, сообщается, что возле студенческих общежитий ходит женщина, пытается завязать разговоры с девушками и предлагает работу в сомнительном бизнесе. Её даже не смущает, что многим с кем она пытается общаться, нет восемнадцати лет.

Женщина раздаёт всем встречным девушкам написанные от руки «визитки», на которых указан телефон для связи.

Вместе с тем уголовную ответственность за вовлечение в занятие проституцией по статье 240 Уголовного кодекса никто не отменял, как и соответствующие статьи Кодекса об административных правонарушениях.

— С подобной информацией в полицию никто не обращался. Тем не менее в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей данное сообщение было выявлено и зарегистрировано, по данному факту проводится проверка, – сообщили в пресс-службе городской полиции.

В 2020 году только по одной административной статье «Занятие проституцией» в России было составлено 4 296 протоколов. По статье «Получение дохода от занятия проституцией» составлено 83 протокола.

В интервью изданию Sobesednik.ru правозащитница и адвокат Марина Авраменко рассказала о том, что раньше по административной статье 6.11 «Занятие проституцией» и другим, связанным с этой сферой, привлекалось гораздо больше лиц.

— С 2015 года, когда был пик, это можно посмотреть на сайте судебной статистики, – было около 15 тысяч протоколов. И ежегодно снижались примерно на две тысячи эти показатели, – объясняет Марина Авраменко.

Правозащитница считает, что такие низкие показатели по выписанным протоколам можно интерпретировать как проявление коррупции в этой сфере.

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#криминал #происшествия #студенты

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Комментарии
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  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    2 часа назад

    Опаньки! А в Благе есть сфера интим-услуг, оказывается! А можно телефончик узнать? ;)

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    2 часа назад

    сфера интим услуг в районе ЦПХ

  • OT

    OT
    2 часа назад

    А что при нынешней власти человек? Это просто не более, чем продукт рождаемый фабрикой бракосочетаний и венчанием под церковью. Естественно как всякий продукт он имеет денежную цену и торговую марку. В общежитии такой продукт залежался даром. Вот власть так сказать с одной стороны вуаль незаконности накинула на такой продукт, а с другой стороны финансовым спросом инициирует. Это есть либерализация по анархии либер маразм по едросовски. Тут принцип такой "были-бы деньги, а баба сама прилипнет к ним".

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