Благовещенских студенток зовут работать в сферу интим-услуг

В социальных сетях Благовещенска появилась информация о том, что неизвестные люди пытаются активно рекрутировать благовещенских студенток в сферу интим-услуг.

В частности, сообщается, что возле студенческих общежитий ходит женщина, пытается завязать разговоры с девушками и предлагает работу в сомнительном бизнесе. Её даже не смущает, что многим с кем она пытается общаться, нет восемнадцати лет.

Женщина раздаёт всем встречным девушкам написанные от руки «визитки», на которых указан телефон для связи.

Вместе с тем уголовную ответственность за вовлечение в занятие проституцией по статье 240 Уголовного кодекса никто не отменял, как и соответствующие статьи Кодекса об административных правонарушениях.

— С подобной информацией в полицию никто не обращался. Тем не менее в ходе мониторинга СМИ и социальных сетей данное сообщение было выявлено и зарегистрировано, по данному факту проводится проверка, – сообщили в пресс-службе городской полиции.

В 2020 году только по одной административной статье «Занятие проституцией» в России было составлено 4 296 протоколов. По статье «Получение дохода от занятия проституцией» составлено 83 протокола.

В интервью изданию Sobesednik.ru правозащитница и адвокат Марина Авраменко рассказала о том, что раньше по административной статье 6.11 «Занятие проституцией» и другим, связанным с этой сферой, привлекалось гораздо больше лиц.

— С 2015 года, когда был пик, это можно посмотреть на сайте судебной статистики, – было около 15 тысяч протоколов. И ежегодно снижались примерно на две тысячи эти показатели, – объясняет Марина Авраменко.

Правозащитница считает, что такие низкие показатели по выписанным протоколам можно интерпретировать как проявление коррупции в этой сфере.