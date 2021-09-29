Чтобы замечать возгорания оперативнее, в Амурской области используют космомониторинг и «Лесохранитель». Сейчас в регионе действует восемь камер для раннего обнаружения пожаров, к 2022 году установят ещё 49, рассказали в пресс-службе правительства области.

С начала года на территории области зарегистрировали в два раза меньше пожаров, чем в прошлом году. На борьбу с возгораниями готовы выехать 950 человек и 445 единиц техники.

— Для дополнительного оснащения амурских лесхозов в рамках нацпроекта «Экология» за счет федерального бюджета приобретено 25 единиц техники, ещё семь единиц будет поставлено в течение месяца, – рассказал губернатор Приамурья Василий Орлов.

С 2021 года в регионе начала действовать система «Лесохранитель» – автоматизированный мониторинг пожаров в режиме онлайн с точным определением координат. Кроме того, диспетчеры ведут космический мониторинг возгораний. Данные поступают со спутника и обновляются каждые 10 минут.

–– Сейчас по программе охвачено девять муниципалитетов, до конца года вдоль федеральной трассы дополнительно установят 16 видеокамер. Всего 49 видеокамер для раннего обнаружения возгораний установят в Приамурье к 2022 году. Они позволят на ранней стадии определять место пожара и в наиболее короткий период реагировать на возгорания, – отметил глава региона.