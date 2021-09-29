В «длинный список» литературной премии имени Арсеньева вошла книга амурских авторов

На проходящем в Южно-Сахалинске форуме «ProДФО» огласили «длинный список» третьего сезона литературной премии «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева. В него вошли 30 авторов прозаических произведений.

Как рассказал заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Григорий Куранов, одна из важных функций премии – популяризация литературы о Дальнем Востоке, в том числе и краеведческой.

Куратор премии Вячеслав Коновалов пояснил, что работы должны были соответствовать двум основным требованиям: текст – на русском языке, и основная тема – Дальний Восток, то есть герой должен быть с этой территории и действие должно развиваться там.

— Премия Арсеньева проходит в третий раз. Вся литература, которая участвует в конкурсе, проходит через меня, и после прочтения всем авторам хочется поставить 10 баллов. Настолько это сильная высокопрофессиональная литература, и уровень от сезона к сезону не снижается, – добавил Вячеслав Коновалов.

Жюри оценивало произведения в трех номинациях: «Короткая проза», «Длинная проза» и «Проза для детей».

В номинации «Проза для детей» книгу «Записки о Дальнем Востоке» представил тандем авторов-историков Андрея Черкасова и Варвары Хоменкер. При написании книги авторы использовали архивные материалы, а также материалы многолетних исследований Албазинской археологической экспедиции, которую в Приамурье проводит Фонд «Петропавловск».

В книге собраны рассказы, очерки, сказки, основанные на реальных исторических фактах и археологических находках. Из «Записок» дети узнают об амурских древних писаницах, о переселении людей с Дальнего Востока в Америку и о других моментах истории ДВ от эпохи неолита до XIX века, а также о том, как его освоение повлияло на историю всей страны.

— У нас несколько лет работает Албазинская археологическая экспедиция, мы снимаем документальные фильмы об истории Приамурья, есть ряд научных изданий, и вполне логично было бы использовать весь накопленный материал для детской книги, чтобы подрастающее поколение могло прочесть и получить полное представление об истории Дальнего Востока, – рассказывает один из авторов книги Андрей Черкасов.

Сообщается, что после оглашения «длинного списка» премии жюри продолжит работу. В ноябре объявят список финалистов, а в декабре назовут имена лауреатов.