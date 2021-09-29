Певица Анна Плетнёва получила сотрясение мозга во время подготовки к концерту
Солистка группы «Винтаж» Анна Плетнёва получила травму на репетиции
Певица Анна Плетнёва готовится к концерту, посвящённому 15-летию группы «Винтаж». На днях артистка получила травму во время одной из репетиций, пишет «Газета.Ru».
Подготовка к юбилейному концерту группы оказалась для певицы весьма опасной. Во время отработки трюка на высоте Анна неудачно сгруппировалась и ударилась головой о деревянную стену.
Врачи диагностировали у Плетнёвой сотрясение мозга и повреждение шеи и рекомендовали ей постельный режим. Однако певица решила пренебречь советами медиков и продолжает подготовку, ведь концерт группы «Винтаж» пройдет в Москве уже 10 октября.
По словам Анны, этого концерта очень ждут их поклонники, поэтому она не может их подвести. Артистка признаётся, что репетиции сейчас очень тяжело ей даются, но «знает, ради чего это делает».
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