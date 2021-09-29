По результатам проверки масочного режима магазинов в Свободном замечания получили все

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В Свободном прошёл рейд по торговым точкам города с проверкой соблюдения масочного режима. Оказалось, что ни один из проверенных 25 магазинов не отвечал законным требованиям.

Сотрудники мэрии и представители полиции в 14 магазинах заметили продавцов и покупателей без масок, а ещё в 11 вынесли замечания.

— При этом повсеместно на входе размещены объявления о том, что ношение масок в магазине является обязательным требованием для обслуживания покупателей, – добавили в пресс-службе свободненской администрации.

Всем нарушителям масочного режима вынесли устное предупреждение и ещё раз напомнили об ответственном отношении к соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности.

В мэрии города напоминают, что Свободненский городской суд уже штрафовал 35-летнего местного жителя на 20 тысяч рублей за повторное нахождение в магазине без маски.

В Благовещенске за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований оштрафовали руководство одного из кафе: сотрудники не использовали маски и перчатки во время работы с клиентами.

Вместе с тем глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что отмена масочного режима в России в ближайшее время не планируется.