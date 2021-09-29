Начальник почты Тындинского района присвоила себе более миллиона рублей

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Обновлено: 14:16



Сотрудники управления ФСБ России по Амурской области выявили хищения из касс почтовых отделений в Тындинском районе. По данным силовиков, исполняющая обязанности руководителя подразделений почтовой связи по району изымала деньги на свои нужды с октября 2019 года по март 2021 года, сообщает пресс-служба ведомства. Ущерб превысил миллион рублей.

Как уточняет пресс-служба управления МВД области, подозреваемой 33 года, она уже призналась в содеянном. Имеются документы, которые подтверждают причастность женщины к растрате.

Амурчанке грозит лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до миллиона рублей.

Обновлено в 14:16

— Нам очень жаль, что в нашей команде оказался такой недобросовестный сотрудник. Это абсолютно недопустимо. Служба безопасности прилагает максимум усилий, чтобы выявлять и предотвращать такие случаи. Инцидент никак не отразился на обслуживании клиентов. Все обязательства выполнены в срок и в полном объеме. Руководством Тындинского почтамта приняты меры по предотвращению подобных ситуаций, – прокомментировали ситуацию в Почте России.