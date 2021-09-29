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29сентября
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Слава Марлоу подтвердил отношения с блогером Кариной Карамбейби

Слава Марлоу публично признался в любви к звезде TikTok

Слава Марлоу подтвердил отношения с блогером Кариной Карамбейби
Фото: pokatim.ru

Слава Марлоу дал откровенное интервью Юрию Дудю. В беседе исполнитель подтвердил слухи об отношениях с популярным блогером Кариной Карамбейби, сообщает Bloknot.ru.

Слухи о романе Славы и Карины появились ещё весной, когда вышел клип Марлоу, где Карина снялась в главной роли. Также пара появилась вместе на премии Муз-ТВ и на свадьбе Моргенштерна.

Артист рассказал, что познакомился с девушкой в прошлом году. При этом он старался уйти от вопросов про отношения. Марлоу лишь отметил, что они вместе «тусят», но не стал сообщать никаких подробностей.

Однако позже во время интервью исполнитель сделал громкое заявление. Он подтвердил все слухи и признался, что любит Карину Карамбейби. По его словам, она очень «живой человек».

Слава также рассказал о том, как начались их отношения. Когда он понял, что Карина ему очень нравится, то решил признаться ей в своих чувствах. Как-то зимой они вместе собирались на концерт, где Марлоу и открылся девушке.

Музыкант добавил, что записал важный для себя разговор на диктофон. Он отметил, что, возможно, когда-нибудь поклонники услышат его в одной из композиций. По словам Славы, он не знал, ответит ли ему Карина взаимностью или он получит отказ, поэтому запись получилась очень искренней.

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#интернет #шоу-бизнес

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