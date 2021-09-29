Минимальный размер оклада в Амурской области с октября составит 7 160 рублей

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Об изменении минимального размера оклада сообщили в управлении занятости населения Амурской области. С 1 октября минимальный должностной оклад (для рабочих 1 разряда) составит 7 160 рублей, что на 4,2 процента больше, чем годом ранее.

По подсчетам экономистов, к которым обратилась редакция Амур.инфо, рост в минимальном гарантированном окладе с 2019 на 2020 год был выше и составил 7,2 процента, в этом же году рост составил 4,2 процента.

Такие изменения коснутся работников областных бюджетных, автономных и казенных учреждений.

Ранее Минэкономразвития России сообщало о том, что прогноз по инфляции по итогам 2021 года составляет 5,8 процента, по данным на конец сентября текущего года. При этом в федеральном ведомстве отмечают, что в период до 2024 года рост инфляции ожидается на уровне четырёх процентов.