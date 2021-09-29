Госпитализированную Ларису Гузееву готовят к переливанию плазмы

На днях Лариса Гузеева была госпитализирована в тяжёлом состоянии с коронавирусом. Стало известно, что врачи решили перелить артистке плазму донора, переболевшего COVID-19, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал Mash.

Эту процедуру Гузеевой проведут уже в ближайшие дни. Сейчас врачи оценивают её состояние как средней степени тяжести. Ранее сообщалось, что у звезды не обнаружено поражения легких.

Коллеги артистки встревожены её болезнью, ведь ранее от коронавируса умер член съемочной группы программы «Давай поженимся».

Лариса Гузеева попала в больницу с проблемами с дыханием, повышенной температурой и кашлем после возвращения из Крыма. На прошлой неделе телеведущая ещё купалась в Чёрном море и рассказывала о пользе холодной воды.

Вероятно, из-за переохлаждения артистка ослабила свой иммунитет. После того как Гузеева вернулась в Москву, у неё появились боли в пояснице и поднялась температура.