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29сентября
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сегодня, 10:45 2

Амурчане могут поддержать представителя региона в конкурсе «Учитель года России»

Всенародное онлайн-голосование запущено впервые

Амурчане могут поддержать представителя региона в конкурсе «Учитель года России»
Фото: minprosvet

Министерство просвещения России объявило о проведении всенародного голосования в рамках конкурса «Учитель года России». Там отмечают, что у пользователей Сети впервые появилась возможность выбрать лучшего конкурсанта.

— Желающие смогут отдать свой голос за одного из участников федерального этапа профессионального соревнования с помощью специально созданного чат-бота. Он запущен в нашем официальном сообществе в мессенджере Viber. Проголосовать за любимого учителя можно, выбрав регион и предмет, который он преподаёт, – поясняют в пресс-службе Минпросвещения.

Имя победителя этого голосования объявят 3 октября.

Напомним, что Амурскую область в этом конкурсе представляет Екатерина Гайдукова, учитель информатики школы № 1 города Свободного. Трансляцию испытаний «Методическая мастерская», «Урок», «Классный час», «Мастер-класс» и «Пресс-конференция «Вопрос учителю года»» можно посмотреть на официальной страничке министерства «ВКонтакте».

Вместе с тем во вторник, 28 сентября, стало известно, что президент Владимир Путин поручил к 2022 году сделать конкурс «Учитель года» в формате телешоу.

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#интернет #конкурсы #образование

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    Выборы у нас уже много лет в формате телешоу)))))

  • PIRAT1972

    PIRAT1972
    29 минут назад

    Победит не учитель года, а количество проголосовавших)))))

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