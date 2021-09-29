Амурчане могут поддержать представителя региона в конкурсе «Учитель года России»

Фото: minprosvet

Министерство просвещения России объявило о проведении всенародного голосования в рамках конкурса «Учитель года России». Там отмечают, что у пользователей Сети впервые появилась возможность выбрать лучшего конкурсанта.

— Желающие смогут отдать свой голос за одного из участников федерального этапа профессионального соревнования с помощью специально созданного чат-бота. Он запущен в нашем официальном сообществе в мессенджере Viber. Проголосовать за любимого учителя можно, выбрав регион и предмет, который он преподаёт, – поясняют в пресс-службе Минпросвещения.

Имя победителя этого голосования объявят 3 октября.

Напомним, что Амурскую область в этом конкурсе представляет Екатерина Гайдукова, учитель информатики школы № 1 города Свободного. Трансляцию испытаний «Методическая мастерская», «Урок», «Классный час», «Мастер-класс» и «Пресс-конференция «Вопрос учителю года»» можно посмотреть на официальной страничке министерства «ВКонтакте».

Вместе с тем во вторник, 28 сентября, стало известно, что президент Владимир Путин поручил к 2022 году сделать конкурс «Учитель года» в формате телешоу.