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29сентября
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сегодня, 10:32 4

В Благовещенске тепло пришло уже в половину домов

Сегодня потеплеет в северо-западном районе города

В Благовещенске тепло пришло уже в половину домов
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске продолжается постепенное включение отопления в домах. Как сообщает пресс-служба мэрии, батареи потеплели уже в половине многоэтажек. Сегодня специалисты ТЭЦ подключат тепломагистрали северо-западного района города и микрорайона Тепличный.

По словам директора ТЭЦ Андрея Сазанова, сейчас заполняются горячей водой магистрали, квартальные и домовые сети. К концу дня станет тепло уже в 80 процентах домов.

Также отопительный сезон начался в селе Белогорье. В прошлом году жители пригорода жаловались на холод в квартирах. Этим летом отапливающую село котельную полностью модернизировали: заменили восемь котлов «термороботов» на 10 котлов «Прометей». Как рассказал главный управляющий директор АКС Константин Куликовский, котлы «Прометей» высокоэффективны и экономичны, при этом меньше загрязняют окружающую среду.

— Отопительный сезон стартовал. Ресурсоснабжающие организации готовы. Тем не менее есть вопросы по ремонту магистралей. На сегодняшний день на нескольких участках в полном объеме работы не выполнены. В течение недели и АКС, и подрядчики ремонты завершат. Все дома здесь будут также подключены к теплу, где необходимо – по временной схеме, чтобы завершение работ на сетях не отразилось на подаче тепла в квартиры горожан. Например, на участке улицы Чайковского между Амурской и Театральной ремонт будет вестись до 15 октября, поэтому уже сейчас ведётся работа по переподключению потребителей по временной схеме к другим источникам теплоснабжения, – рассказал мэр города Олег Имамеев.

Напомним, отопительный сезон в Благовещенске начался в понедельник. При этом социально значимые учреждения начали подключать к теплу ещё в прошлую пятницу.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    4 часа назад

    Достижение...

  • Одисей

    Одисей
    2 часа назад

    Зейская -Политехническая отопление уже отключили

  • Зимняя Марта

    Зимняя Марта
    2 часа назад

    Когда нибудь было такое, что за три дня потеплело только в половине города?

  • inoy

    inoy
    2 часа назад

    в комнате тоже дали отопление в понедельник))) на кухне еще нет))

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