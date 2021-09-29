Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2021, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-79702 от 18.12.2020 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
29сентября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 10:15 2

В Амурской области активно идет строительство реабилитационного центра для птиц

Уже готовы стены и крыша

В Амурской области активно идет строительство реабилитационного центра для птиц
Фото: biotur28

При поддержке WWF России на базе Амурского биолого-туристического центра идёт строительство реабилитационного центра для краснокнижных птиц. На сегодняшний день уже готовы стены из деревянного бруса и кровля.

— Реабилитационный центр для краснокнижных птиц строится быстрым темпом. Павильон установлен благодаря поддержке Всемирного фонда дикой природы в России, – сообщают в своём инстаграм-аккаунте специалисты центра.

В амурском охотуправлении пояснили, что по плану здание будет капитальным, с подведённым отоплением, так как многие птицы-постояльцы достаточно теплолюбивы. Стройку должны закончить к концу этого года до наступления сильных холодов.

Напомним, что информация о строительстве реабилитационного центра появилась в июле этого года. Отметим, что уже сейчас в Амурском биолого-туристическом центре живут даурский журавль, аисты и другие редкие птицы.

Просмотров всего: 284

#строительство #экология #животные

распечатать


Происшествия

В Амурской области из-за ливней частично разрушился мост
Общество 1

Пациенты и медики жалуются на отсутствие ремонта в Бурейской больнице
Общество

Через Благовещенск в Китай с начала года вывезли почти две тонны бивней мамонта
Общество 6

Благовещенский ОКЦ объявил сбор в помощь животным
Комментарии
Показать все (2)
  • AmurLand

    AmurLand
    5 часов назад

    Очень хорошо!

  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    Ох, рано радуетесь. Вспомните участь приюта для бездомных животных...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь