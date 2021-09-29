В Амурской области активно идет строительство реабилитационного центра для птиц

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При поддержке WWF России на базе Амурского биолого-туристического центра идёт строительство реабилитационного центра для краснокнижных птиц. На сегодняшний день уже готовы стены из деревянного бруса и кровля.

— Реабилитационный центр для краснокнижных птиц строится быстрым темпом. Павильон установлен благодаря поддержке Всемирного фонда дикой природы в России, – сообщают в своём инстаграм-аккаунте специалисты центра.

В амурском охотуправлении пояснили, что по плану здание будет капитальным, с подведённым отоплением, так как многие птицы-постояльцы достаточно теплолюбивы. Стройку должны закончить к концу этого года до наступления сильных холодов.

Напомним, что информация о строительстве реабилитационного центра появилась в июле этого года. Отметим, что уже сейчас в Амурском биолого-туристическом центре живут даурский журавль, аисты и другие редкие птицы.