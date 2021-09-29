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29сентября
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сегодня, 09:59 4

На улицы Благовещенска вылили 27 тонн краски

Дорожники обновляют разметку

На улицы Благовещенска вылили 27 тонн краски
Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске сотрудники ГСТК наносят новую разметку на улицы города. Как сообщает пресс-служба мэрии, на работы ушло около 27 тонн новой специализированной краски.

Дорожники наносят осевые, разделительные, стоп-линии, красят искусственные неровности. Разметку у остановок общественного транспорта и пешеходных переходов красят сочетанием белого и желтого цветов – такая разметка более заметна.

Новая разметка появилась в районах перекрёстков улиц Первомайской – Ленина, Лазо – Ленина, Амурской – Пионерской, Шевченко – Амурской, Богдана Хмельницкого – Амурской, 50-летия Октября – Амурской, 50-летия Октября – Красноармейской, Красноармейской – Пионерской. До конца этой недели разметку перекрасят на пересечении Театральной – Красноармейской, Ломоносова – Шевченко, Воронкова – Василенко.

— Разметку наносят на подметенную, промытую и сухую поверхность покрытия. Краска наносится при температуре воздуха от 10 до 35 градусов и влажности не более 75 %, при температуре дорожного покрытия от 5 до 45 градусов. Работы ведутся в дневное и ночное время в зависимости от интенсивности движения на определенных участках дорог, – рассказали в ГСТК.

Восстановление дорожной разметки началось в конце апреля. В целом дорожникам нужно закрасить более 80 тысяч квадратных метров.

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#транспорт

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    5 часов назад

    Продолжайте работать!

  • inoy

    inoy
    4 часа назад

    как заехал на малую родину (пригород) а там старый советский асфальт красно-коричневого цвета и разметка слоями из 90-х,))) всё целое, не смыло, не стёрлось)) Сларри сил нам тут навязывают и скользкую краску на переходы... Возьмите госты из тех времен и сделайте, а не выгодно))) тогда на следующий год работы не будет)

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    4 часа назад

    И выбросили 50 тонн стройматериалов...

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    4 часа назад

    Про велодорожку на набережной не забудьте. Также предлагаю на асфальте нанести перечеркнутый силуэт оленихи с коляской и козла.

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