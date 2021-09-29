На улицы Благовещенска вылили 27 тонн краски

Фото: благовещенск.рф

В Благовещенске сотрудники ГСТК наносят новую разметку на улицы города. Как сообщает пресс-служба мэрии, на работы ушло около 27 тонн новой специализированной краски.

Дорожники наносят осевые, разделительные, стоп-линии, красят искусственные неровности. Разметку у остановок общественного транспорта и пешеходных переходов красят сочетанием белого и желтого цветов – такая разметка более заметна.

Новая разметка появилась в районах перекрёстков улиц Первомайской – Ленина, Лазо – Ленина, Амурской – Пионерской, Шевченко – Амурской, Богдана Хмельницкого – Амурской, 50-летия Октября – Амурской, 50-летия Октября – Красноармейской, Красноармейской – Пионерской. До конца этой недели разметку перекрасят на пересечении Театральной – Красноармейской, Ломоносова – Шевченко, Воронкова – Василенко.

— Разметку наносят на подметенную, промытую и сухую поверхность покрытия. Краска наносится при температуре воздуха от 10 до 35 градусов и влажности не более 75 %, при температуре дорожного покрытия от 5 до 45 градусов. Работы ведутся в дневное и ночное время в зависимости от интенсивности движения на определенных участках дорог, – рассказали в ГСТК.

Восстановление дорожной разметки началось в конце апреля. В целом дорожникам нужно закрасить более 80 тысяч квадратных метров.