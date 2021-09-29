Новые российские законы: общедоступное телевидение, выплаты на детей и передача данных о звонках Роскомнадзору

Фото: duma.gov.ru

Сентябрь подходит к концу, и в Государственной думе РФ рассказали, какие изменения в законодательстве вступят в силу в октябре этого года. Самые яркие из новых законов – это бесплатные прививки в частных клиниках, общедоступные ТВ-каналы в интернете и изменения в госрегистрации недвижимости.

С 1 октября граждане России могут ставить прививки, входящие в национальный календарь вакцинации, не только в государственных поликлиниках, но и в частных клиниках.

Также с начала октября выплаты на первого и второго ребёнка до трёх лет будут начисляться только на карты платёжной системы «Мир».

С начала следующего месяца произойдёт повышение окладов военнослужащих и правоохранителей на 3,7 процента. Изменения коснутся военных, проходящих службу по контракту; военных срочной службы; полицейских; таможенников; пожарных; сотрудников уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения; некоторых сотрудников Фельдъегерской службы.

Медицинские работники теперь для допуска к работе должны пройти аккредитацию. Данные о ней будут фиксироваться в Единой государственной информационной системе в сфере здравоохранения.

Также с 1 октября в интернете появятся общедоступные каналы первого и второго мультиплекса с бесплатным доступом. Для обеспечения такой возможности Роскомнадзор установит необходимые требования к программному обеспечению для единства содержания телеканалов во всех средах распространения.

Кроме того, анализ аудитории теперь будет проводиться и в интернете. Владельцы новостных агрегаторов и онлайн-кинотеатров будут передавать данные в уполномоченную Роскомнадзором организацию.

С начала октября операторов мобильной связи обяжут предоставлять Роскомнадзору по запросу некоторые данные об абонентах (юрлицах и ИП), в том числе и об используемом ими пользовательском оборудовании, факте передачи голоса, текстовых и мультимедийных сообщений. Это часть мер по борьбе с серыми сим-картами.

Усилится контроль за иностранными электронными кошельками. Пользователи таких кошельков должны сообщать в налоговую о проведённых операциях в случае, если сумма таких операций в год превышает 600 000 рублей (или эквивалентную сумму в иностранной валюте). В случае игнорирования закона административный штраф составит от 20 % до 40 % от общей суммы таких операций за отчётный год.

С 1 октября неквалифицированные инвесторы должны будут пройти тест на профильные знания перед сделками со сложными финансовыми инструментами. Отметим, что тесты эти будут бесплатными и неограниченными по количеству. Тем же, кто «завалит» тест, останется возможность на совершение одноразовых сделок, не превышающих ста тысяч рублей, и под специальное уведомление о принятии на себя рисков.

Кроме того, с начала октября вводится институт типовой проектной документации. Ею будет признаваться документация, получившая положительное заключение госэкспертизы и использованная при строительстве, реконструкции объекта, уже введённого в эксплуатацию. Сведения о ней будут включены в единый госреестр.

— При подготовке к строительству объекта с применением типовой документации внесение в неё изменений не допускается. Экономически эффективная проектная документация повторного использования, включённая в госреестр на 1 октября 2021 года, признается типовой проектной документацией, – поясняют в пресс-службе Думы.

С 3 октября будет дополнен перечень источников, при получении финансировании из которых НКО будет признаваться иностранным агентом. НКО-иноагентом будут считать в том числе и российские НКО, получающие финансирование или имущество от юрлиц, бенефициарными владельцами которых являются иностранцы или лица без гражданства.

Также с 3 октября изменения коснутся и религиозных организаций. Теперь их не смогут возглавлять и быть участниками лица, в действиях которых суд обнаружил признаки экстремистской деятельности, подозреваемые в финансировании терроризма; иностранцы и лица без гражданства, в отношении которых принято решение о нежелательности их пребывания и проживания в РФ.

С 18 октября изменится процедура банкротства финансовых организаций. Теперь для предупреждения банкротства ускорятся процедуры в случае отзыва лицензии, расширение полномочий АСВ и функций временной администрации. При этом временная администрация будет обладать полномочиями арбитражных управляющих, которые применяются в рамках в делах о банкротстве процедур.

С 28 октября упростится госрегистрация недвижимости. Теперь заявление и сопутствующие документы можно будет подавать через нотариуса. Исключение – если заявителем выступает кадастровый инженер.

С 31 октября будет создана федеральная государственная информационная система, содержащая сведения о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

В ней будут фиксироваться данные о прохождении обязательных медосмотров представителей ряда специальностей, а также иностранцев и лиц без гражданства.

— Иностранцы и лица без гражданства будут обязаны проходить медосвидетельствование на наличие или отсутствие у них инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и ВИЧ-инфекции. Главы регионов будут определять перечень медицинских организаций, уполномоченных на проведение такого освидетельствования, – поясняют в Госдуме.

Это позволит предотвращать завоз и распространение опасных заболеваний.