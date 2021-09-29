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29сентября
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сегодня, 07:46 1

В 2022 году завершится строительство арктической платформы «Северный полюс»

На её строительство дополнительно направят более 2,1 миллиарда рублей

В 2022 году завершится строительство арктической платформы «Северный полюс»
Фото: pixabay.com

Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о дополнительном финансирование работ по завершению строительства арктической платформы «Северный полюс». Росгидромету выделят более 2,1 миллиарда рублей. Как сообщают в пресс-службе правительства, деньги поступят в 2021–2022 годах.

Отмечается, что федеральное финансирование поможет завершить строительство платформы в 2022 году и провести швартовные и заводские ходовые испытания.

Новая платформа будет самодвижущейся. Она сможет находиться не только на льду, но и на воде. Благодаря такой конструкции российские полярники смогут возобновить длительные дрейфующие экспедиции, прерванные в начале 2000-х годов из-за изменений климата.

На платформе будут проводиться научные исследования, важные для понимания глобальных процессов изменения климата, а также для подготовки и реализации планов развития Арктики и обеспечения работы Северного морского пути. Конструкцией платформы предусмотрена вертолётная площадка.

В июле 2021 года на строительство платформы из резервного фонда правительства уже было выделено более миллиарда рублей.

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#наука

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    7 часов назад

    российский народ станет богаче

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