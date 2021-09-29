Молодежь в Приамурье может получить бесплатное IT-образование

Фото: Амур.инфо

На сегодняшний день навыки программирования позволяют строить интересную карьеру в огромной IT-отрасли экономики. В Амурской области в рамках национального проекта «Образование» организована работа трёх организаций дополнительного образования «IT-куб». В одном из них побывал корреспондент Амур.инфо и узнал о том, кто может получать знания в программировании, WEB-разработке, робототехнике и многом другом, а главное – сколько это стоит.

Во внутреннем дворе Амурского колледжа транспорта и дорожного хозяйства находится место, которое действительно впечатлило: благовещенский «IT-куб». На входе в здание установлен огромный куб – символ этого образовательного учреждения. После того как пройдёшь через рамку металлодетектора и строгую охранницу, то попадаешь в просторное помещение, наполненное светом ламп. На полу расставлены удобные кресла-груши, на которых отдыхают ребята – ученики этого центра. “В Амурской области работает три «IT-куба»: в Свободном, Благовещенске и Тынде

Когда попадаешь в зону с кабинетами, где проводятся занятия, невольно вспоминаются фотографии из офисов крупных IT-компаний: просторные кабинеты, вместо стен прозрачные окна от пола до потолка, много света, каждое рабочее место оборудовано современными ноутбуками и компьютерами, а в классе робототехники есть огромный стеллаж с конструктором, из которого юные Кулибины строят свои механизмы.

Как признались ученики «IT-куба», тут очень просторно, легко и не создается ощущения, что это уроки, как в школе. Открытое пространство даёт возможность почувствовать себя частью чего-то большого и важного.

Как работает «IT-куб»?

Учиться в «IT-кубе» одновременно могут до 400 ребят в возрасте от 8 до 18 лет. Интересно, что на занятия могут записаться не только школьники, но и студенты колледжа, которым на момент начала учебного года не исполнилось ещё 18 лет.

Все курсы, а их десять основных, плюс углубленное образование рассчитаны на один учебный год. В случае, если ребёнку в этот период исполнится 18 лет, то его никто не будет выгонять с занятий. Курс он дослушает до конца. Стоит отметить, что, помимо начального обучения по курсам, есть и углублённые занятия для «продвинутых пользователей». Если по окончании курса желание заниматься по этому направлению не пропало – в «IT-кубе» предоставят возможность усовершенствовать свои знания и навыки и даже расширить их. Но для этого придется выполнить аттестационное испытание. Для каждого направления оно свое, но благодаря знаниям, полученным в ходе учебного года, оно не представляет, как правило, сложностей для детей, которые ходили на занятия и выполняли все работы.

Как попасть на занятия и сколько это стоит?

Записаться на занятия по одному или нескольким направлениям можно через портал «Навигатор дополнительного образования Амурской области». При этом сертификаты, которые получают родители на организацию дополнительного образования своих детей, не тратятся, так как работа «IT-куба» происходит в рамках нацпрограммы «Образование». Таким образом, современное, актуальное и интересное школьникам обучение будет полностью бесплатным для их родителей.

После того как родители отправили заявку на обучение в центре «IT-куб», анкету рассмотрят специалисты. Если ребёнок подходит по возрасту, а также на выбранное для занятий время в группе есть место, то его кандидатуру одобряют и на указанную электронную почту приходит письмо с информацией о зачислении на курс. После того как родители подпишут договор на обучение, ребёнок может приходить на занятия. “Записаться на занятия в «IT-куб» можно до 30 сентября, выбрав только одно направление

Стоит отметить, что группы очень маленькие. Максимальное число учеников – 13 человек. У преподавателя есть возможность поработать с каждым из подопечных. Занятия проходят в полностью оборудованных кабинетах. Если у ребёнка есть желание позаниматься ещё, а дома такой возможности нет, то по договорённости с преподавателем можно доделать проект или работу. При этом как таковых домашних заданий нет.

Как строятся занятия?

Занятие длится два академических часа с перерывом в 10 минут (45 минут занятие – 10 минут отдых – 45 минут занятие). При этом теоретических лекций нет. В начале занятия педагог выдает основу материала, а ученики на практике осваивают тему. Общение в классах достаточно неформальное: в случае, если что-то непонятно, то всегда можно задать вопрос и получить ответ и помощь. “Если педагог видит, что ученикам надо отдохнуть, – он делает перерыв

К сожалению, бывают случаи, когда ребенка родители записывают без его желания, в результате чего складывается очень неприятная ситуация: дети занятия не посещают, а на это место взять кого-то ещё нельзя. Поэтому главное, что требуется от ребёнка, – это желание и посещение занятий.

Отметим, что в случае, если по объективным причинам посещать занятия не получается (к примеру, семья сидит на карантине), то работа строится онлайн. Ребёнок подключается из дома к конференции через интернет и видит всё, что происходит в кабинете, а также материалы, которые преподаватель выводит на общий экран. Кроме того, даже при такой работе у ученика есть возможность задать вопросы и получить помощь.

В случае, если придется уйти на «удалёнку» всем, то занятия не прекратятся, а будут проводиться онлайн уже со всей группой.

Мастер-классы и занятия для тех, кто не определился с направлением обучения

Перед каждым началом учебного года в «IT-кубе» проводятся мастер-классы по всем направления подготовки. Будущий ученик может записаться на одно или несколько тестовых занятий и определиться, что ему нравится и чем бы он хотел заниматься в ближайший год. В этом году подобные мастер-классы уже закончены, но перед началом следующего учебного года школьники смогут посетить новые мастер-классы и выбрать наиболее интересные направления. Сроки их проведения можно узнать в социальных сетях центра.

Кроме того, можно посещать занятия и мастер-классы в рамках «Цифровых каникул». Они проводятся в тот период, когда в основной школе каникулы и у подростков много свободного времени. Можно прийти в «IT-куб», узнать что-то новое для себя, научиться чему-то в избранной области и, возможно, определиться с направлением занятий на следующий год.

Отметим, что обучение проводится в течение года только по одному направлению, а вот мастер-классы можно посещать любые, главное, чтобы подходили по возрасту.

Обучение на перспективу

Знания, полученные в стенах «IT-куба», необязательно означают дальнейшую работу и образование в этом направлении. Умение «общаться» с техникой и понимание того, как она устроена, очень важный навык. “До конца года «IT-куб» Благовещенска станет больше – закончится ремонт в левом крыле здания

В благовещенском «IT-кубе» есть такое направление подготовки, как «Мобильная разработка. IT-Школа Samsung». Чтобы начать заниматься по этой программе, ребёнку от 14 лет придётся пройти тестирование на знание языка Java. Проверка проходит в два этапа: сначала необходимо выполнить задание онлайн (их проверяют в Москве), а после пройти очное собеседование с педагогом центра. И уже педагог принимает решение, освоит ученик программу или нет. По окончании обучения ребёнок разрабатывает свое мобильное приложение. В конце года проходит их защита, а Samsung проводит конкурс и выбирает лучших в федеральном округе и стране.

Те ученики, кто в конце года успешно защитит проект, получают сертификаты, которые дают дополнительные баллы к ЕГЭ в 19 вузах страны. Причем этот сертификат выдает не «IT-куб», а «IT-Школа Samsung».

Кстати, Даша Чугунова, воспитанница благовещенского центра «IT-куб», со своим тамагочи с математическими заданиями стала второй среди всех дальневосточных проектов по направлению «Игровое приложение». Девушка собирается доработать своё приложение.

Образовательные программы в «IT-кубе» подобраны так, что ребенок может получать новые знания с 8 до 18 лет: начать с одной сферы и углублять и расширять знания в зависимости от потребностей и интересов самого ученика.

Не компьютером единым!

Помимо занятий с «техникой» ребята учатся и межличностному общению на специальных занятиях, а также выполняют проекты в группах. Кроме того, вырабатывается навык выступления перед аудиторией – все ученики защищают свои проекты – маленькие, промежуточные и большие, сделанные по итогам учебного года. Ребята учатся работать в команде, распределять обязанности и задачи, планировать своё время.

Мальчики или девочки?

На сегодняшний день на занятия в благовещенский «IT-куб» ходит больше мальчиков, чем девочек. Но, несмотря на сложившиеся в обществе гендерные стереотипы, девушки составляют отличную конкуренцию парням, а иногда и превосходят их в каких-то заданиях. Поэтому, если девушка заинтересовалась программированием, робототехникой, разработкой приложений или сайтов, не надо стесняться! Возможность получить новые знания есть у всех, главное записаться на интересующий курс и не пропускать занятия.

Работа со школами в рамках договора «Сетевого взаимодействия»

Благовещенский «IT-куб» проводит обучение не только в кабинетах центра, но и в школах области. Так, в прошлом году проводились занятия в рамках уроков технологии для учеников школы № 14 Благовещенска и школы поселка Сосновый Бор (Зейский район). Так, благовещенские школьники изучали робототехнику, а зейские – 3D-моделирование и разработку игровых приложений в Unity 3D.

В этом году работа проводится со школой № 2 Благовещенска. В рамках уроков информатики старшеклассники изучают языки программирования Java и Python. А во внеурочное время, в рамках IT-субботы, ученики четвёртых классов этой школы могут посещать центр, за год они освоят азы «Основ программирования», «Кибергигиены и больших данных» и «Робототехники».

При этом администрация любой из школ Амурской области может обратиться в «IT-куб» и обсудить возможность проведения занятий для учеников. Главное – это инициатива администрации школы, стабильное интернет-соединение и наличие компьютеров для детей. Возможно, в этом году из-за уже утвержденного расписания провести большое количество занятий не удастся, но заранее, связавшись с руководством центра, можно договориться о занятиях на следующий год.

Слово ученикам

Софья Потёмкина: «Хожу на web-разработку. Мне показалось это очень интересным. Мне кажется, что эти знания мне пригодятся в будущем. Хожу я первый год, а записаться именно на web-разработку предложила мне мама. Я сказала: "Ну, хорошо" и решила попробовать, понравится или нет. Мне понравилось (улыбается)».

Сава Лариошин, 9 лет: «Мне нравится собирать роботов и программировать. Когда я вырасту, хочу создавать свои игры и программировать роботов, ещё создавать много чего интересного. Я занимаюсь второй год. В прошлом году занимались робототехникой и скретчем (визуальная событийно-ориентированная среда программирования, созданная для детей и подростков – Прим. ред.). В скретч мы программировали, придумывали всякие игры. А когда программировали роботов, то строили новые конструкции. За это время я научился создавать своё что-то».

Справка АИ

Направления подготовки благовещенского «IT-куба»: