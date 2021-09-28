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28сентября
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Амурчанин, виновный ДТП с пострадавшими, заплатит штраф в 50 тысяч рублей

Автомобиль с двумя пассажирами перевернулся на большой скорости

Амурчанин, виновный ДТП с пострадавшими, заплатит штраф в 50 тысяч рублей

Виновник серьёзного ДТП на трассе Серышево-Сапроново-Новокиевский Увал заплатит штраф. В марте водитель Тойоты Короллы с двумя пассажирами ехал по автодороге на скорости более ста километров в час, сообщает пресс-служба СК по Белогорскому гарнизону.

В результате, водитель не справился с управлением и выехал на обочину. Автомобиль занесло, и все трое, находившихся в салоне человек, перевернулись вместе с транспортом. Один из пассажиров получил тяжкий вред здоровью.

Напомним, что недавно водителя, насмерть сбившего пешехода, приговорили к четырём годам лишения свободы. А за воскресенье, 26 сентября, произошло сразу несколько ДТП. Около десяти вечера в Магдагачинском районе в аварии погиб человек. В тот же день в Зее в три часа ночи водитель легковушки не справился с управлением, врезался в дерево. Автомобиль опрокинулся, двое пассажиров погибли на месте. А вечером в воскресенье в Благовещенске восьмилетняя девочка попала под колёса авто в районе дома 183/3 по улице Пушкина. Она перебегала дорогу в неположенном месте перед близко движущимся автомобилем.

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#ДТП #жизнь #происшествия

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