В Амурской области почти 847 миллионов рублей направили на лекарства для лечения COVID-19

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В Приамурье прошло первое заседание восьмого созыва Заксобрания области, на котором депутаты скорректировали доходы и расходы регионального бюджета. Отмечается, что их увеличилось более чем на миллиард рублей.

Больше всего направят на приобретение лекарств для лечение больных COVID-19 – около 847 миллионов рублей. Около 42 миллионов рублей выделили на модернизацию лабораторий медицинских учреждений, которые проводят диагностику инфекционных болезней. Также депутаты одобрили поправки, которые предполагают увеличение расходов на здравоохранение области. Так, на новое медицинское оборудование потратят восемь с половиной миллионов рублей, а на десять миллионно купят служебные квартиры для трёх врачей из Магдагачинского района и одного из Тамбовского. Деньги выделили и на стимулирующие выплаты медицинским работникам за дополнительную нагрузку в проведении вакцинации и за неиспользованный отпуск

Около 100 миллионов рублей выделено на развитие сельского хозяйства области. Из них почти 70 миллионов уйдёт на поддержку сельхозтоваропроизводителей, занимающихся переработкой и реализацией продукции животноводства. Также финансовая поддержка будет доступна для тех, кто занимается производством и реализацией яиц. Более 12 миллионов предусмотрено на возмещение ущерба из-за вспышки африканской чумы.

Более 55 миллионов рублей в этом году уйдут на строительство военно-патриотического центра «Авангард» в посёлке Моховая Падь. Около 3 миллионов рублей выделили на завершение капитального ремонта спортивных площадок в Возжаевской школе и порядка 7 миллионов рублей на замену окон в школе села Песчаноозерка Октябрьского района.