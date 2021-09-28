В Благовещенске на мужчину оформили кредит по украденному паспорту

В марте 2018 года потерпевший заявил о краже паспорта. Документ, по его словам, находился в похищенной борсетке. Затем был взят кредит, который «заёмщик» перевёл в счёт возмещения стоимости товаров одного из магазинов.

Судебная коллегия установила, что истец не представил доказательств, подтверждающих, что подпись в кредитном договоре ему не принадлежит. Также нет доказательств, что потерпевший обращался в полицию по факту незаконного оформления от его имени кредита. Уголовного дела по факту хищения борсетки с паспортом оказалось недостаточно.

В июне 2019 года с должника взыскали более 75 тысяч рублей задолженности по кредиту и около тысячи рублей госпошлины. В июле на основании возражения истца взыскание отменили.

Позже потерпевший потребовал в суде компенсацию морального вреда – 300 000 рублей и юридических услуг – более 125 000 рублей. В декабре 2020 года суд взыскал с банка компенсацию морального вреда в 15 000 рублей и юридических услуг в 25 000 рублей. Однако в августе 2021 года Амурский областной суд это постановление отменил.

В итоге истец ничего не получит, но и кредит банку возвращён не будет, сообщает пресс-служба Амурского областного суда.

Напомним, что недавно в Ивановке задержали 52-летнего местного жителя. Ранее судимого мужчину подозревают в краже денег и ювелирных украшений в одной из квартир Благовещенска.