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28сентября
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сегодня, 18:16 0

Жители города Свободного Амурской области жалуются на работу почтового отделения

Почта работает всего до 15 часов

Жители города Свободного Амурской области жалуются на работу почтового отделения
Фото: очевидцев

В редакцию Амур.инфо пожаловались жители Свободного по поводу огромных очередей на улице у дверей почтового отделения, а также сокращённого времени работы почты. Отделение в переулке Театральный, 7, по словам клиентов, работает с перебоями. Из письма понятно, что люди в ожидании своей очереди стоят прямо на улице.

«Огромная очередь людей, почта работает до 15:00, не все успевают пройти свою очередь, сотрудник подразделения Почты России комментирует, что она одна и не успевает (справиться – Прим. ред.) с большим потоком людей! А на улице с каждым днём холодает!» – написали отчаявшиеся жители в редакцию.

Корреспондент Амур.инфо обратилась в пресс-службу Почты России за комментариями о ситуации. Как только ответ будет получен, редакция проинформирует читателей.

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#Свободный

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