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28сентября
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сегодня, 18:36 1

Амурчанин потерял почти полтора миллиона рублей, вложив деньги в финансовую компанию

Все вложенные средства мужчина взял в кредит

Амурчанин потерял почти полтора миллиона рублей, вложив деньги в финансовую компанию
Фото: pixabay.com

35-летний житель Шимановска лишился практически полутора миллионов рублей, доверив свои деньги сомнительной организации. Как сообщает пресс-служба областного УМВД, главный офис компании находился в одном из центральных регионов России.

О возможности заработать на инвестициях потерпевший узнал от своего родственника. По его словам, мужчина получил стопроцентную прибыль. Заявитель, будучи многодетным отцом, захотел улучшить финансовое положение своей семьи и начал изучать информацию о финансовой фирме. Амурчанин создал личный кабинет на сайте компании, подписался на её аккаунты в социальных сетях и следил за деятельностью фирмы несколько месяцев. Там же он читал и положительные отзывы клиентов.

Решившись инвестировать в проект, в марте этого года мужчина взял кредит почти на 1,6 миллиона рублей. В июле он вывел часть денег, но оставшиеся почти полтора миллиона рублей уже не смог, так как фирма приостановила выводы средств.

Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    51 минута назад

    Очередное "поле дураков"? Я так понимаю...

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