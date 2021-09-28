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28сентября
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сегодня, 18:08 3

В Благовещенске снимают фильм про легендарную учительницу математики

Видеоролик посвятят Елизавете Бобровниковой

В Благовещенске снимают фильм про легендарную учительницу математики
Фото: ampravda.ru

Благовещенская молодёжь снимает фильм, который будет посвящён заслуженному учителю России, ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину областного центра Елизавете Бобровниковой. Ролик выйдет 5 октября, сообщает пресс-служба городской администрации.

Видеоролик будет создан при поддержке городского отдела молодежной политики. Над ним работают молодая учительница, выпускница БГПУ, Валерия Сидорюк, а также ученица первой гимназии и представитель благовещенского молодежного медиацентра Маргарита Скурихина. Это будет четвёртый видеоролик в рамках онлайн-проекта «#В_почёте».

Елизавета Александровна учила амурских школьников алгебре и геометрии более 70 лет, 60 из них в пятой школе Благовещенска. На пенсию она ушла лишь в 2010 году, когда ей было 93 года. В возрасте 94 лет её не стало. Точным наукам она учила хирурга, доктора медицинских наук, профессора, члена правления Общества врачей России, Российского общества хирургов, Общества эндоскопических хирургов России Григория Рутенбурга, министра образования и науки Приамурья Светлану Яковлеву и многих других.

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#культура #мэрия

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Комментарии
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  • physic1

    physic1
    1 час назад

    Эх, мои учителя стольких обучили ( в том числе и областных министров и федеральных руководителей силовых ведомств) . Но ОНИ не в сфере ОБЛАСТНоГО центра!!незаметны ДЛЯ ......

  • Диванный аналитик

    Диванный аналитик
    1 час назад

    В 5 школе вроде Валентина математичкой была? Фамилию не помню уже...

  • Виталий Злочевский

    Виталий Злочевский
    49 минут назад

    Как бы то ни было, достойный человек! Здорово, что его отметят таким образом!

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