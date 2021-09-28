В Амурской области за сутки выявили 124 случая COVID-19

Всего с начала пандемии в регионе выявили 35 258 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 28 999 человек, 444 человека скончались. За это время сделано 1 277 695 ПЦР-тестов, из них за последние сутки – 2 211.

Напомним, что 27 сентября в Приамурье от коронавируса скончались трое пациентов. В этот день в регионе зафиксировали ещё 122 новых случая COVID-19. Тем временем Роспотребнадзор опубликовал скандальную рекламу прививки.