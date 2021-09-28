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28сентября
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В Амурской области за сутки выявили 124 случая COVID-19

Темп прироста за последние сутки – 0,4 %

В Амурской области за сутки выявили 124 случая COVID-19
Фото: pixabay.com

В Приамурье за последние сутки коронавирус зарегистрировали у 124 пациентов. У 89 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (72 %), у 35 – в виде пневмонии (28 %), сообщает Роспотребнадзор области. По данным портала стопкоронавирус.рф, 134 человека выздоровели, один скончался.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 35 258 случаев новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 28 999 человек, 444 человека скончались. За это время сделано 1 277 695 ПЦР-тестов, из них за последние сутки – 2 211.

Напомним, что 27 сентября в Приамурье от коронавируса скончались трое пациентов. В этот день в регионе зафиксировали ещё 122 новых случая COVID-19. Тем временем Роспотребнадзор опубликовал скандальную рекламу прививки.

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#COVID 19 #здоровье #медицина

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