Индекс промпроизводства Амурской области за три года увеличится на 2-3 %

На заседании общественного совета минэкономразвития Амурской области обсудили прогноз развития региона на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. В заседании участвовал губернатор региона Василий Орлов, сообщает пресс-служба правительства области.

В разработке прогноза учли нацпроекты, итоги социально-экономического развития области, а также динамику реализации крупных инвестпроектов и другие показатели. По собранным данным, за три года ожидается рост валового регионального продукта. К 2024 году он приблизится к 580 миллиардам рублей. Важную роль будет играть промышленность, строительство, логистика и торговля.

Благодаря ГПЗ, ГХК и метанольному заводу индекс промпроизводства в течение трех лет будет увеличиваться в среднем на 2-3 %.

— Реализация крупных инвестпроектов создаёт условия для развития региона. Один из таких проектов – завод по сжижению природного газа в Свободном. Соглашение между правительством региона и компанией «Газпром гелий сервис» подписано в рамках ВЭФ-2021. Газовые проекты позволили начать газификацию региона уже в этом году. В Циолковском завершили переход котельной на газ. До 2025 года ещё четыре муниципалитета газифицируют. Это Благовещенск, Свободный, Благовещенский и Магдагачинский районы, – отметил губернатор Василий Орлов.

Затронули и вопрос миграционного оттока. Помимо опытных кадров, из региона уезжают студенты.

— После окончания вузов в других регионах они не возвращаются обратно в Приамурье. Стабилизировать ситуацию помогут высокопроизводительные рабочие места, современная инфраструктура и доступность жилья, – рассказала и. о. министра экономразвития Оксана Кукшенева.

Напомним, что Амурский ГПЗ уже готов на 80 %. А недавно около сотни соискателей получили консультацию по трудоустройству на производство в ходе ярмарки вакансий. Кроме того, на Амурском газохимическом комплексе началось строительство подстанции напряжением 500 киловольт.