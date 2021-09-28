Благовещенец угнал велосипед, а потом отобрал телефон у подростка
Оба преступления он совершил за один вечер
В областной столице задержали 34-летнего неработающего ранее судимого мужчину по подозрению в краже и грабеже. Как сообщает региональное управление МВД, эти преступления он совершил 22 сентября в вечернее время.
Известно, что сначала подозреваемый забрал себе припаркованный велосипед, который благовещенка оставила возле магазина всего на минуту в районе пересечения улиц Лазо – Амурской. После злоумышленник проехал на украденном транспорте несколько кварталов и заметил несовершеннолетнюю девушку с телефоном. Он выхватил гаджет из рук потерпевший и скрылся. В чехле мужчина нашёл банковскую карту, пытался расплатиться ею в магазинах бесконтактным способом, но не вышло.
Полицейские установили личность подозреваемого, изучив записи с камер видеонаблюдения. Его задержали в подъезде одного из домов в микрорайоне Солнечный. При нём были все похищенные вещи.
Следователи возбудили уголовные дела, расследование продолжается.
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