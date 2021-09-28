В автоинспекции Владивостока прошли обыски и задержания

Утром 28 сентября представители силовых структур внезапно прибыли в межрайонный экзаменационный отдел Госавтоинспекции, расположенный в районе «Заря» Владивостока. По сообщениям приморских СМИ, мероприятия были организованы сотрудниками Следственного комитета.

Отдел заработал только после обеда, граждан начали пускать внутрь с 13 часов. По данным инстаграм-паблика news.vl, в ходе мероприятий следователями СК был задержан заместитель начальника межрайонного экзаменационного отдела ГИБДД Александр Скворцов, при аресте которого пришлось ломать дверь. Начальник отдела Александр Белов скрылся.

О причинах задержаний ничего не сообщается, приморские территориальные органы СК обещали прокомментировать ситуацию позднее.