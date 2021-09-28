Минздрав одобрил начало клинических испытаний вакцины против коронавируса «Бетувакс»
Информация появилась в госреестре лекарственных средств
Минздрав одобрил начало клинических испытаний ещё одной вакцины против COVID-19 – «Бетувакс». Информацию опубликовали в реестре разрешений на проведение клинических исследований. Там отмечается, что цель исследований – «оценка безопасности, переносимости и иммуногенности "Бетувакс-КоВ-2" у взрослых здоровых добровольцев».
Лекарственная форма и дозировка лекарственного препарата – суспензия для внутримышечного введения, 10 мкг/мл, 40 мкг/мл.
Клинические исследования проведут в трёх медицинских организациях.
В начале июня Министерство здравоохранения России выдало разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от COVID-19 – «КовиВак».
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