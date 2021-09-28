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28сентября
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сегодня, 15:12 6

Офицеров спецназа ГРУ подозревают в сексуальном насилии над солдатами

На данный момент известно о трёх жертвах

Офицеров спецназа ГРУ подозревают в сексуальном насилии над солдатами
Фото: pixabay.com

Следственный отдел СК РФ по Уссурийскому гарнизону возбудил уголовные дела против командира отдельной роты специального назначения и заместителя командира роты. Они подозреваются в насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий, сообщает Газета.ru.

Известно, что в августе прошлого года командир угрожал изнасиловать солдат, приглашённых на воспитательную беседу, черенком от швабры. С 8 по 16 ноября того же года майору не понравилось то, что один из рядовых не хотел сдавать деньги на нужды роты. Офицер приказал ему полностью раздеться, побил его, связал руки и закрепил верёвку так, что потерпевший стоял у дерева с вытянутыми руками. После он начал избивать солдата веткой, при этом оскорбляя его и угрожая прикрепить его половой орган к дереву строительным степлером.

В январе 2021 года майор применил физическое насилие к рядовому, после чего с капитаном приказал ему раздеться. Фельдшер по их приказу поставил служащему клизму, офицеры заставили пострадавшего приседать. Потом командир роты заставил солдата лечь на стол и изнасиловал его черенком от швабры, заместитель командира снимал это на телефон.

Как полагают правозащитники, их жертвами могли стать не менее 20 солдат. Официальной информации о возбуждении уголовных дел нет. Сообщается, что остальных пострадавших сейчас опрашивают.

По информации Ленты.ру, подозреваемых задержали. Также известно, что офицеры женаты, у 34-летнего майора трое детей, а у 31-летнего капитана – один.

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#армия #Дальний Восток #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Tуман

    Tуман
    41 минута назад

    Я точно в России живу?

  • Одисей

    Одисей
    36 минут назад

    Твою ж мать, это же что за выродки такие ?

  • Дмитрий Русский

    Дмитрий Русский
    33 минуты назад

    Они одна из опор путинского режима. Думаю, выговором отделаются

  • inoy

    inoy
    30 минут назад

    обожемой!! куда катимся? менты воруют в армии воруют в ГРУ педики офицеры, как такой учит родину? сразу даст в зад при первой опасности))))

  • Басё

    Басё
    27 минут назад

    @банутых в армии всегда хватало и президент здесь не при чём. Офицеров в свое время расстреляли, кто-то убежал за границу. Осталась рабоче-крестьянская красная армия. Название правда изменилось.

  • Алиса65

    Алиса65
    17 минут назад

    Содом и Гомора...и их жители Басё...

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