Офицеров спецназа ГРУ подозревают в сексуальном насилии над солдатами

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Известно, что в августе прошлого года командир угрожал изнасиловать солдат, приглашённых на воспитательную беседу, черенком от швабры. С 8 по 16 ноября того же года майору не понравилось то, что один из рядовых не хотел сдавать деньги на нужды роты. Офицер приказал ему полностью раздеться, побил его, связал руки и закрепил верёвку так, что потерпевший стоял у дерева с вытянутыми руками. После он начал избивать солдата веткой, при этом оскорбляя его и угрожая прикрепить его половой орган к дереву строительным степлером.

В январе 2021 года майор применил физическое насилие к рядовому, после чего с капитаном приказал ему раздеться. Фельдшер по их приказу поставил служащему клизму, офицеры заставили пострадавшего приседать. Потом командир роты заставил солдата лечь на стол и изнасиловал его черенком от швабры, заместитель командира снимал это на телефон.

Как полагают правозащитники, их жертвами могли стать не менее 20 солдат. Официальной информации о возбуждении уголовных дел нет. Сообщается, что остальных пострадавших сейчас опрашивают.

По информации Ленты.ру, подозреваемых задержали. Также известно, что офицеры женаты, у 34-летнего майора трое детей, а у 31-летнего капитана – один.