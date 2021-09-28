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28сентября
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сегодня, 14:28 0

Певицу Славу раскритиковали за откровенное видео

Слава показала свою грудь в тонкой сорочке

Певицу Славу раскритиковали за откровенное видео
Фото: zen.yandex.ru

Певица Слава опубликовала видео, в котором показала свою грудь. Но не все поклонники были рады откровенному контенту звезды, пишет «СтарХит».

41-летняя певица Слава неожиданно оказалась в центре скандала. В YouTube-шоу «Текила Boom» артистка назвала Ксению Собчак антисексуальной, чем возмутила телеведущую.

Когда Собчак усомнилась в привлекательности самой Славы, звезда решила доказать обратное. Сначала она показала в видео свои ягодицы, а теперь решила похвастаться грудью и продемонстрировала себя в тонкой сорочке.

Слава заявила подписчикам, что «пора тряхнуть стариной». По словам певицы, после её предыдущего поста ей предложили устроить фотосессию для одного из эротических журналов, и она решила согласиться.

Пикантное видео артистки вызвало неоднозначную реакцию её поклонников. Некоторые из них поддержали Славу и похвалили её за смелость, а другие осудили за слишком откровенный контент и назвали его пошлостью.

Но певица к любой критике в свой адрес относится с юмором. Она никогда не стеснялась демонстрировать свои формы. Многие её клипы были весьма откровенными, да и сейчас она часто публикует фото с эротическим подтекстом. Старшая дочь певицы Саша Морозова тоже обожает фотосессии в стиле «ню».

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#соцсети #шоу-бизнес

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