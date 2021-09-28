Певицу Славу раскритиковали за откровенное видео

41-летняя певица Слава неожиданно оказалась в центре скандала. В YouTube-шоу «Текила Boom» артистка назвала Ксению Собчак антисексуальной, чем возмутила телеведущую.

Когда Собчак усомнилась в привлекательности самой Славы, звезда решила доказать обратное. Сначала она показала в видео свои ягодицы, а теперь решила похвастаться грудью и продемонстрировала себя в тонкой сорочке.

Слава заявила подписчикам, что «пора тряхнуть стариной». По словам певицы, после её предыдущего поста ей предложили устроить фотосессию для одного из эротических журналов, и она решила согласиться.

Пикантное видео артистки вызвало неоднозначную реакцию её поклонников. Некоторые из них поддержали Славу и похвалили её за смелость, а другие осудили за слишком откровенный контент и назвали его пошлостью.

Но певица к любой критике в свой адрес относится с юмором. Она никогда не стеснялась демонстрировать свои формы. Многие её клипы были весьма откровенными, да и сейчас она часто публикует фото с эротическим подтекстом. Старшая дочь певицы Саша Морозова тоже обожает фотосессии в стиле «ню».