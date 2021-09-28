Председателем Заксобрания Амурской области в третий раз стал Константин Дьяконов

Фото: Заксобрание Амурской области

Во вторник, 28 сентября, состоялось первое организационное заседание Законодательного собрания Амурской области. Председателем заксобрания избран Константин Дьяконов. Руководителями комитетов стали Евгений Тюхаев, Валентина Калита и Андрей Рудь.

— Для меня это двойная и даже тройная ответственность. Во-первых, меня поддержали амурчане на выборах в законодательное собрание, несмотря на то, что несколько лет я жил и работал в другом регионе. Это большой кредит доверия, и я однозначно сделаю все, чтобы его оправдать. Во-вторых, меня поддержали коллеги, с которыми мне предстоит работать следующие 5 лет. И, наконец, возглавить региональный парламент мне выпадает уже в третий раз, а соответственно, как с человека, далеко не нового в законодательной власти, спрос с меня будет выше. Приложу все усилия и возможности, чтобы наша деятельность была только на благо Приамурья, – отметил Константин Дьяконов.

По словам вновь избранного руководителя амурского парламента, новый созыв совсем не похож на предыдущий. Вместо 36 депутатов (в таком количестве работал парламент на протяжении последних трёх созывов), в восьмом созыве будет 27. В этой связи вполне логично и сокращение числа комитетов. Впервые в заксобрании будет представлено семь фракций. По решению большинства комитет по вопросам законодательства, местного самоуправления и регламенту возглавил Евгений Тюхаев. Председателем комитета по вопросам бюджетной, налоговой и социальной политики стала Валентина Калита. Руководить работой комитета по вопросам экономики, природопользования и аграрной политики будет Андрей Рудь, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Амурской области.

Справка АИ

Исходя из процентного соотношения полученных на выборах в амурский парламент голосов, 27 депутатских мандатов были распределены следующим образом: 18 – у «Единой России», 3 – у КПРФ, по одному – у ЛДПР, «Коммунистов России», партий «Новые люди» «Справедливая Россия», «Пенсионеры России». Еще одно кресло в региональном парламенте занял самовыдвиженец, который преодолел пятипроцентный порог.