Организатор смертельного восхождения на Эльбрус задержан

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По предварительным данным, причиной гибели людей после ухудшения погоды стало переохлаждение. 11 спасенных альпинистов были госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть людей».

— Организатор восхождения задержан. Его уже допросили. СУ СК будет выходить с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, – сказал собеседник агентства.

Напомним, что 23 сентября, группа из 23 человек начала восхождение на Эльбрус. Четыре человека отказались от подъема из-за ухудшения погоды. Оставшиеся 19 продолжили подъем, в итоге погибли пять человек, оставшихся альпинистов спасатели смогли эвакуировать.