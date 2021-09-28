Организатор смертельного восхождения на Эльбрус задержан
В результате халатности погибли пять человек
Следственный комитет задержал организатора восхождения, в ходе которого 23 сентября погибли пять человек, сообщает ТАСС.
По предварительным данным, причиной гибели людей после ухудшения погоды стало переохлаждение. 11 спасенных альпинистов были госпитализированы.
Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, повлекшее по неосторожности смерть людей».
— Организатор восхождения задержан. Его уже допросили. СУ СК будет выходить с ходатайством в суд об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей, – сказал собеседник агентства.
Напомним, что 23 сентября, группа из 23 человек начала восхождение на Эльбрус. Четыре человека отказались от подъема из-за ухудшения погоды. Оставшиеся 19 продолжили подъем, в итоге погибли пять человек, оставшихся альпинистов спасатели смогли эвакуировать.
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