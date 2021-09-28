Лариса Гузеева попала в больницу с коронавирусом

У госпитализированной 26 сентября Ларисы Гузеевой все-таки подтвердился коронавирус. При этом КТ не показала поражения лёгких у актрисы.

До этого артистка была в Крыму. Актриса публиковала в своём Instagram фотографии с берега моря и рассказывала, что ездила на косметические процедуры в одну из частных клиник.

По информации «Пятого канала», после возвращения Гузеева почувствовала себя плохо, у неё появились боли в пояснице и поднялась температура.

Близкие и друзья звезды считали, что у неё появилась простуда из-за переохлаждения, так как Гузеева в Крыму закрывала купальный сезон. Также возможно, что у 62-летней Ларисы Андреевны могли обостриться некоторые хронические заболевания.