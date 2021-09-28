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28сентября
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сегодня, 13:43 0

Лариса Гузеева попала в больницу с коронавирусом

Гузеева почувствовала себя плохо после возвращения из Крыма

Лариса Гузеева попала в больницу с коронавирусом
Фото: kp.ru

Лариса Гузеева была экстренно госпитализирована в больницу в тяжёлом состоянии. Стало известно, что тест на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Лайф».

У госпитализированной 26 сентября Ларисы Гузеевой все-таки подтвердился коронавирус. При этом КТ не показала поражения лёгких у актрисы.

До этого артистка была в Крыму. Актриса публиковала в своём Instagram фотографии с берега моря и рассказывала, что ездила на косметические процедуры в одну из частных клиник.

По информации «Пятого канала», после возвращения Гузеева почувствовала себя плохо, у неё появились боли в пояснице и поднялась температура.

Близкие и друзья звезды считали, что у неё появилась простуда из-за переохлаждения, так как Гузеева в Крыму закрывала купальный сезон. Также возможно, что у 62-летней Ларисы Андреевны могли обостриться некоторые хронические заболевания.

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#COVID 19 #здоровье #шоу-бизнес

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