Лариса Гузеева попала в больницу с коронавирусом
Гузеева почувствовала себя плохо после возвращения из Крыма
Лариса Гузеева была экстренно госпитализирована в больницу в тяжёлом состоянии. Стало известно, что тест на коронавирус дал положительный результат, сообщает «Лайф».
У госпитализированной 26 сентября Ларисы Гузеевой все-таки подтвердился коронавирус. При этом КТ не показала поражения лёгких у актрисы.
До этого артистка была в Крыму. Актриса публиковала в своём Instagram фотографии с берега моря и рассказывала, что ездила на косметические процедуры в одну из частных клиник.
По информации «Пятого канала», после возвращения Гузеева почувствовала себя плохо, у неё появились боли в пояснице и поднялась температура.
Близкие и друзья звезды считали, что у неё появилась простуда из-за переохлаждения, так как Гузеева в Крыму закрывала купальный сезон. Также возможно, что у 62-летней Ларисы Андреевны могли обостриться некоторые хронические заболевания.
Просмотров всего: 464
#COVID 19 #здоровье #шоу-бизнес